„Trump este imprevizibil”: Germania își pune din nou întrebări despre aurul păstrat în SUA

Un război tăcut, dar acut, se duce în fiecare zi pe străzile orașelor din Capitală. Nu cu arme, ci cu lădițe, scaune, tomberoane sau bidoane de plastic. Sunt uneltele celor care își rezervă ilegal locuri de parcare pe domeniul public, ca și cum ar fi proprietatea lor. Noi am vrut să vedem ce se întâmplă dacă încerci să „cucerești” unul dintre aceste teritorii. Am mutat obstacolele și am parcat. Iată reacțiile: