George Simion revine după decizia CCR: ”Scoate orice urmă de transparență și instaurează dictatura”

13:00

Hidrologii au restrâns, vineri, avertizările de Cod roşu şi Cod portocaliu de inundaţii, faţă de ziua precedentă. Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) în prezent, singurul judeţ aflat sub avertizare Cod roşu, este Covasna, iar sub cod portocaliu se mai află judeţele Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Botoşani şi Iaşi. Institutul Naţional […]