Dezastrul de la Salina Praid lasă mii de oameni fără unica sursă de venit: „Suntem foarte dezamăgiţi şi nu ştim ce o să fie în continuare, că din asta trăim”

15:40

Societatea Naţională a Sării precizează că, în cursul anului 2024, Salrom a făcut „investiţii majore” la Salina Praid, din fonduri proprii pentru remedierea şi prevenirea unor eventuale inundaţii. Potrivit conducerii societăţii, printre altele, a fost realizat un bypass din ţevi montate pe un pat de argilă compactată şi protejată de geo membrană impermeabilă şi a fost curăţată albia veche a pârâului Corund până la nivelul rocii de sare, investiţiile depăşind două milioane de lei. Conducerea Salrom precizează că societatea comercială are ca principal scop exploatarea sării, „NU regularizarea cursurilor de apă”. În plus, „NU este proprietara şi NU are drept de administrare asupra terenului aferent albiei pârâului Corund”, şi nici „NU are atribuţii” în privinţa unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor.