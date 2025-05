Dan Tanasă a intrat în gura fanilor Andreei Bălan după un comentariu la o postare: 'Fetele cu soț și copii sunt cele mai frumoase'

Fanii Andreei Bălan nu l-au iertat pe deputatul AUR, după ce a postat un comentariu la un mesaj al artistei. Aceasta a publicat o imagine însoțită de mesajul în limba engleză: „I believe happy girls are the prettiest girls” (Cred că fetele fericite sunt cele mai frumoase). Citește mai departe...

