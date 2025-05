„Va rog sa calcati pe mine”: Un steag controversat a fost asezat pe podeaua unei galerii de arta din Noua Zeelanda. A rezistat 19 zile

18:20

Coreea de Nord a trimis soldati si milioane de munitii – inclusiv rachete si proiectile – in Rusia in ultimul an, potrivit unui nou raport publicat de un organism international de supraveghere. Documentul evidentiaza amploarea sprijinului oferit de Phenian Moscovei in campania sa de „teroare” asupra populatiei Ucrainei, aflata in al treilea an de razboi....