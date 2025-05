Hamas este gata să elibereze 10 ostatici în viață

02:10

Într-un cartier industrial din afara orașului Buenos Aires, o pasăre colibri zboară deasupra unui câmp plin de viață, acoperit cu plante și flori. În urmă cu doi ani, aici era doar o întindere de străzi gri și fabrici. Astăzi, cercetătorii sprijiniți financiar de UE aduc natura în zonele urbane din Argentina, în cadrul unei colaborări …