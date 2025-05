Pavel Durov și George Simion fac servicii Kremlinului. Cum au bombardat, la pachet, Franța și România cu informații false

06:10

Preşedintele SUA, Donald Trump, intenţionează să majoreze tarifele la importurile de oţel şi aluminiu de la 25 la 50%. Decizia va pune şi mai multă presiune asupra producătorilor mondiali de oţel şi va adânci războiul comercial, relatează Reuters. „Vom impune o creştere de 25%. Vom majora de la 25% la 50% tarifele la oţelul importat …