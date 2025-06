Jucătorii lui Inter, la pământ » Nicolo Barella: „Îmi vine să înjur. Finala asta șterge totul!”

19:00

Paul Iacob (28 de ani), revine la Rapid în această vară, după ce a fost a fost cedat sub formă de împrumut la FC Botoșani.Rapid se pregătește de schimbări, săptămână viitoare va avea un alt antrenor și jucători noi sub comanda acestuia. Mai mulți fotbaliști vor reveni după ce au fost împrumutați la alte echipe, printre care stoperul Paul Iacob, care mai are contract încă un an cu gruparea din Giulești. ...