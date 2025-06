Friedrich Merz se va întâlni cu Trump la Washington, săptămâna viitoare

12:30

Secretarul american al Apărării Pete Hegseth acuză sâmbătă China că se pregăteşte and #8221;să folosească eventual forţa militară and #8221; în regiunea Asia-Pacific, din care Washingtonul face and #8221;teatrul (său) prioritar and #8221; şi îi îndeamnă pe aliaţii din regiune să-şi crească cheltuielile cu apărarea în contextul în care Beijingul and #8221;se antrenează zilnic and #8221; pentru ca să invadeze Taiwanul