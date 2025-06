DSU: Pericol de prăbuşire a planşeului vechii mine de la Praid. Zece gospodării au fost evacuate de urgenţă

07:10

În Statele Unite, punerea în scenă a unor bătălii istorice a fost de mult timp un hobby excentric, dar destul de popular, cu sute de mii de americani care participă în fiecare an la astfel de evenimente. Simularea unor bătălii inspirate din războaie încă în desfășurare, precum conflictul din Ucraina, este un fenomen destul de recent, însă care a luat amploare în ultima vreme, relatează The New York Times.