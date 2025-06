Evoluțiile pe front, situația în cifre: cât au avansat rușii în Ucraina în ultimele luni

Forțele ruse au avansat mai rapid în Ucraina din primăvară, după ce ofensiva încetinise în iarnă, arată date ale ISW (Institute for the Study of War – Institutul pentru Studiul Războiului, organizație americană non-profit) analizate…

