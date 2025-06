Sustainability Forward, dar încotro? Două coincidențe stranii, în dezbaterile conferinței din 5 iunie

08:50

Președintele american Donald Trump a distribuit, pe platforma Truth Social, o teorie conspiraționistă extremă conform căreia Joe Biden ar fi fost „executat” în 2020 și înlocuit cu clone, dubluri sau entități robotizate. Mesajul original a fost postat de un utilizator anonim cunoscut pentru răspândirea de conținut bizar și are puțin peste 5.000 de urmăritori. Trump … The post Trump promovează o teorie halucinantă: Biden ar fi fost „executat” și înlocuit cu roboți appeared first on spotmedia.ro.