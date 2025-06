Nicușor Dan, după crima din Cosmopolis: Trebuie extinsă rețeaua de centre la care victimele violenței domestice pot să apeleze

11:00

Noul preşedinte ales al Poloniei, Karol Nawrocki, este un istoric naţionalist, care s-a bucurat de sprijinul principalului partid de opoziţie, Lege şi Justiţie (PiS, conservator), dar şi al administraţiei Trump. Karol Nawrocki, 42 de ani, a fost susţinut de PiS, partid care a guvernat Polonia între 2015 şi 2023, precum şi de preşedintele conservator în …