Analişti: Tarifele de 50% impuse de Donald Trump importurilor de oţel pot reduce preţurile în Europa, dar vor scumpi oţelul în SUA

Liderul interimar al USR, Dominic Fritz, primar al municipiului Timişoara, anunţă că va candida la preşedinţia formaţiunii. ”Simt că am o responsabilitate să dau mai departe partidului din ce am reuşit cu echipa de la Timişoara: dincolo de buna guvernare locală, am trezit ambiţiile mari, aspiraţiile la mai mult bine”, afirmă el. ”Vreau să construim împreună aceea viziune care ne poate transforma dintr-un partid de nişă, al urbanului mare, în cea mai importantă forţă politică a României, care câştigă alegerile”, adaugă el.