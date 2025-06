Dobrogea, sub semnul caniculei și al instabilității atmosferice

20:10

Adelina are 14 ani și a primit, în sfârșit, o inimă nouă. După mai bine de un an în care a trăit conectată la o pompă mecanică, fetița din Teleorman poate respira singură, poate vorbi și, cel mai important pentru ea, poate visa din nou. Primul lucru pe care l-a […] Articolul Adelina are o inimă nouă. Va putea merge la mare pentru că niște părinți, în cea mai neagră zi a lor, au avut tăria să spună „da” a aparut prima oara pe Constanta 100%.