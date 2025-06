Zeci de arme și mii de cartușe ridicate în Bihor, în urma a 44 de percheziții (FOTO)

07:40

Universitatea din Oradea găzduiește, în această săptămână, cea de-a doua ediție a cursului internațional „Introduction to Mathematical and Computational Modelling for Sustainability”, organizat sub egida alianței academice europene EU Green. Evenimentul face parte dintr-un Program Intensiv Mixt (BIP), care reunește la Oradea 15 masteranzi, doctoranzi și post-doctoranzi din mai multe țări europene.