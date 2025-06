Andrew Tate ar fi obținut „pașaportul de aur” din Vanuatu în luna arestării din România. Care este utilitatea unui astfel de pașaport

12:30

„Never Gonna Give You Up”, melodia din 1987 cântată de Rick Astley, tocmai a depăşit pragul de un miliard de ascultări pe Spotify, la 38 de ani de la lansarea sa. Cântăreţul britanic în vârstă de 59 de ani a reacţionat la această bornă simbolică într-o declaraţie preluată de The Hollywood Reporter: „Nu mi-aş fi putut imagina niciodată în 1987 că «Never Gonna Give You Up» va fi încă în vogă decenii mai târziu”, scrie News.ro.