Kremlin: O intalnire Trump-Putin-Zelenski, improbabil sa se intample curand

Saptamana viitoare, regele Felipe al VI-lea al Spaniei va efectua o vizita oficiala in Romania, fiind astfel prima vizita a unui sef de stat din momentul in care Nicusor dan a preluat mandatul de presedinte. Regele Spaniei va ajunge in Romania in seara zilei de 9 iunie. In data de 10 iunie, suveranul spaniol va...