Situaţia de la Salina Praid: Mircea Fechet şi Bogdan Ivan vor analiza din nou situaţia la faţa locului cu autorităţile locale şi specialiştii

21:00

Afirmaţia fostului preşedintele rus Dmitri Medvedev potrivit căreia Rusia caută doar o and #39;victorie rapidă and #39; şi and #39;distrugerea completă and #39; a guvernului ucrainean a fost calificată marţi de către senatorul american Lindsey Graham drept un and #39;moment rar de onestitate and #39;.