Accident pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara: Un biciclist a fost lovit de un tramvai

Alexandru Vărzarul, șeful Serviciului Cooperară Internațională și Economică, și consilierul local USR Ovidiu Merean vor reprezenta Timișoara la Summitul Internațional „Cities and Regions - United for Peace and Security” de la Kiev. Evenimentul este organizat sub Înaltul Patronaj al Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelensky.