Preșcolarii și elevii vor fi liberi de Ziua Învățătorului

Joi, 12 iunie 2025 (de la 19.00), Corul de Băieţi Radio vă invită la Sala Radio la un frumos concert de muzică gospel și jazz, intitulat „Amazing Grace”. Veți asculta piese cunoscute din repertoriul internațional, ca Amazing Grace – piesa care dă și titlul evenimentului – Sometimes I Feel, You Raise Me up, A Little […]