Un Dorel a produs o avarie la rețeaua de gaze. Peste 350 de familii vor mânca după ce vor găti la foc de lemne / Reluarea furnizării gazului este estimată pentru mâine după-masă

Dupa aproape trei decenii de cand a fost scoasa din legislatie, proba de poligon ar putea fi reintrodusa in traseul de obtinere a permisului. In plus, cine vrea carnet, ar putea fi obligat sa treaca de cursurile de conducere defensiva dar si printr-o testare psihologica mai dura, transmite Observator News. Avocatul Poporului propune reintroducerea acestei etape [...]