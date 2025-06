Administraţia Trump ameninţă să retragă acreditarea Universităţii Columbia

18:00

Liderul partidului olandez de extremă dreapta PVV (Partidul pentru Libertate), Geert Wilders, a explicat în parlament că partidul său a părăsit coaliţia de guvernare întrucât nu a găsit susţinere din partea aliaţilor în rezolvarea mai multor aspecte legate de problema migraţiei: and #39;încetarea definitivă and #39; a acordării de azil migranţilor , and #39;intensificarea controalelor la frontieră and #39;, returnarea migranţilor şi stoparea absolută şi and #39;imediată and #39; a reîntregirii familiilor refugiaţilor.