GOLAZO.ro: Reducerile bugetare vor opri construcția stadioanelor Dinamo, Constanța, Timișoara și Pitești

11:10

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că și-ar dori implicarea serviciilor de informații pentru combaterea evaziunii fiscale, în contextul în care România are mari probleme cu colectarea taxelor, în special TVA. „Urgențele sunt deficitul și Guvernul. Imediat după. Mă interesează foarte tare subiectul ăsta. Ce am spus? Am spus că avem o mare problemă legată …