Teodora Marcu a fost ÎNMORMÂNTATĂ azi. Fosta soție a ucigașului, mărturii cutremurătoare: „M-am dus de două ori la Poliție”

Rusaliile reprezintă una dintre cele mai importante sărbători religioase ale verii. Sărbătoarea este cunoscută și sub denumirea de Duminica Cincizecimii sau Pogorârii Sfântului Duh. Sărbătoarea e Rusalii este prăznuită în acest an duminică, 8 iunie. Rusaliile sunt prăznuite la circa 50 de zile de la Paște, motiv pentru care această sărbătoare nu are o data […]