În România, pe autostradă: un șofer a oprit pe prima bandă ca să își facă nevoile pe banda de urgență. E clar, autostrăzile mai mult rău ne fac

11:40

Victorie după victorie înregistrată de domnul George Simion, cel pe care nu îl lasă statul paralel, Ursula, Soros etc. să dea case de 35.000 de euro la toți românii. Aseară, domnul Simion s-a aflat la […] The post George Simion anunță că a câștigat și alegerile din Polonia, după ce le-a câștigat și pe cele din România appeared first on IMPACT.ro.