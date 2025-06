Italia votează în cinci referendumuri, dar absenteismul ameninţă validarea

13:30

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a anunţat modificarea unor termene aferente sprijinului financiar pentru sectorul vitivinicol, în contextul condiţiilor meteorologice nefavorabile înregistrate în primăvara acestui an. Proiectul de Ordin, publicat în transparenţă decizională, vizează completarea anexei la Ordinul nr. 117/2023, privind implementarea intervenţiei IS-V-01 and #8222;Restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole and #8221; din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027.