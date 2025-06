CFR Călători lansează programul estival de transport „Trenurile Soarelui”

18:50

În Cluj-Napoca, festivalul Jazz in the Park continuă în Parcul Etnografic. Ieri, în prima zi a evenimentului, au fost aproximativ 6500 de participanți, au anunțat organizatorii. Astăzi, pe cele patru scene ale festivalului sunt programate aproape 20 de concerte. De la prima ediție și până la actuala, a 13-a, Jazz in the Park a găzduit […]