Tranzacție: Iulian Stanciu, președinte executiv eMAG, intră în acționariatul Argenta

Gucci scoate la vânzare edificiul de pe Fifth Avenue în New York. Kering, care deține brandul italian de modă, se află în discuții exclusive cu grupul francez de investiții private Ardian pentru a ceda o cotă într-un edificiu prestigios de pe Fifth Avenue pe care a achiziționat-o în urmă cu puțin peste un an, relatează Reuters.