Furt colectiv intr-un magazin din Ploiesti: Peste 50 de persoane au plecat cu produse chiar prin fata camerelor de supraveghere

11:10

Premierul australian Anthony Albanese a calificat drept „oribil” incidentul in care jurnalista Lauren Tomasi, corespondenta Nine News in Statele Unite, a fost impuscata cu un glont de cauciuc in timp ce relata din mijlocul protestelor din Los Angeles. „Era clar identificabila. Nu exista nicio ambiguitate”, a declarat Albanese marti, in fata jurnalistilor de la Clubul...