Comenzile de avioane Boeing au crescut la cel mai ridicat nivel de la sfârşitul anului 2023

00:00

Industria IT rămâne un pilon esenţial al economiei româneşti, în ciuda provocărilor din acest an. Primul trimestru din 2025 a stat sub semnul incertitudinii şi al volatilităţii pe piaţă, fapt observat şi în rezultatele financiare şi evoluţia cotaţiilor companiilor din sector, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.