Nicușor Dan: Un lucrul foarte important, care preocupă și România, și Ucraina, și Europa, sunt ALEGERILE din Republica Moldova

19:30

Ambasada României în Statele Unite ale Americii transmite miercuri că 47 de cetățeni români care au formalitățile de deportare definitivate se află în custodie în centrele de imigrație și control vamal (U.S. Immigration and Customs Enforcement) și că nu se are în vedere transportarea acestora la baza navală Guantanamo. „România cooperează îndeaproape cu toate agențiile […]