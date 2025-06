Politica lui „om trai si om vedea”: intrebat daca Putin se va opri la Ucraina si nu va ataca si alte tari, secretarul de stat al SUA a spus ca „Asta ramane de vazut”

19:00

Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii anunta miercuri ca 47 de cetateni romani care au formalitatile de deportare definitivate se afla in custodie in centrele de imigratie si control vamal (U.S. Immigration and Customs Enforcement) si ca nu se are in vedere transportarea acestora la baza navala Guantanamo. Romania coopereaza indeaproape cu toate agentiile...