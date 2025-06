Prețurile petrolului scad, pe măsură ce piața evaluează tensiunile din Orientul Mijlociu

09:50

Forum by ARIR 2025 abordează subiecte cheie pentru viitorul profesioniștilor în relația cu investitorii: reglementări ESG și pachetul […] The post Forumul anual al profesioniștilor în Relația cu Investitorii: tendințe europene, reglementări și dialog strategic la Forum by ARIR 2025 appeared first on Financial Intelligence.