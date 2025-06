Zeci de activişti pro-palestinieni au fost deportaţi din Egipt

15:50

Războiul din Ucraina, precum şi sprijinul acordat de România acestei ţări and #39; and #39;nu sunt motive and #39; and #39; pentru ca Guvernul and #39; and #39;să abdice and #39; and #39; de la obligaţiile sale constituţionale şi legale privind protecţia minorităţii române din Ucraina, a afirmat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.