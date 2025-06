Guvernul a actualizat cu rata inflației taxele pentru prospecțiuni, explorare și exploatare minieră

19:20

O vilă grandioasă în stil neoromânesc, ce datează din prima parte a secolului XX, din cartierul evreiesc, se vinde cu 890.000 euro pe Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX. Casa are o suprafață construită desfășurată de 658 mp dispuși pe 3 niveluri și este situată pe Strada Labirint, în apropiere de Piața Unirii, într-o zonă istorică centrală. Are nouă camere, spațiu în foișorul cu grătar, dar și în curtea de 400 mp. Casa păstrează farmecul autentic al perioadei interbelice, îmbinând elemente decorative rafinate cu un plan funcțional generos, potrivit atât pentru rezidență privată, cât și pentru un sediu de reprezentanță sau activități culturale. Investitorii pasionați de arhitectură și istorie au ocazia de a achiziționa această vilă care are elemente arhitecturale și decorative deosebite: brâu decorativ, bumbi, simbolul funiei împletite, încăperi ample și luminoase cu tavane înalte cu stucaturi.