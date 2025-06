Pericol în FARFURIE! România ocupă primul loc într-un sondaj al Uniunii Europene la produse contrafăcute

21:20

Iranul a lansat, vineri seară, atacuri cu rachete balistice asupra Israelului, în ceea ce este o ripostă masivă la bombardarea instalațiilor atomice iraniene. Armata israeliană a comunicat că Iranul a lansat câteva zeci de rachete balistice spre Israel. Cel puțin o rachetă balistică iraniană a căzut în orașul Tel Aviv. At least one ballistic missile […]