Festivalul KIMARO a început în Piaţa Constituţiei din Bucureşti - Sâmbătă, pe scenă vor urca Loredana, Carla's Dreams şi Zdob şi Zdub

Israelul a lansat vineri dimineaţă un atac de proporţii asupra Iranului, implicând peste 200 de aeronave ale forţelor sale aeriene, în cel puţin două valuri succesive de lovituri. Ţintele vizate au inclus conducerea militară a Iranului, facilităţi de producţie a rachetelor balistice şi instalaţii nucleare strategice precum Natanz şi Fordow. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că operaţiunile vor continua „atât cât va fi nevoie”, obiectivul declarat fiind eliminarea capacităţii Iranului de a dezvolta arme nucleare. Israelul consideră de multă vreme un Iran înarmat nuclear drept o ameninţare existenţială. Teheranul a reacţionat deja, lansând peste 100 de drone spre Israel, iar liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat asupra unor consecinţe severe, notează Financial Times, subliniind că ambele facilităţi nucleare sunt concepute să reziste unor astfel de atacuri, fiind amplasate la zeci de metri sub nivelul solului, sub straturi groase de beton armat, ceea ce pune sub semmnul întrebării capacitatea Israelului de a distruge programul nuclear iranian.