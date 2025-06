Futuristul care a prezis apariția iPhone dezvăluie momentul în care medicina va putea „ocoli moartea”

04:20

O anchetă genealogică recentă, publicată de The New York Times și coordonată de istoricul american Henry Louis Gates Jr., dezvăluie că Papa Leon al XIV-lea are legături de rudenie, la nivel îndepărtat, cu figuri publice importante precum Hillary Clinton, fostul premier canadian Justin Trudeau, dar și cu vedete din cultura pop precum Angelina Jolie, Madonna și Justin Bieber.