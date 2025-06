Încă un penal în Parlament: Senatorul ex-POT Ciprian Pintea a fost condamnat la 1,5 ani închisoare cu suspendare

16:20

Peste 90% dintre mostrele analizate din 12 fructe și legume conțin reziduuri de pesticide potențial periculoase, conform unui raport întocmit de „Shopper’s Guide to Pesticides in Produce 2025”, publicat de organizația americană Environmental Working Group (EWG). Clasamentul anual al produselor cu cele mai multe pesticide, cunoscut sub numele de „Dirty Dozen” (Cele Doisprezece Murdare), este bazat pe cele mai […] Articolul Environmental Working Group prezintă Topul celor mai contaminate alimente. Le ce să fim atenți apare prima dată în PS News.