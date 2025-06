Lusia Rădulescu, puștoaica vedetă de la Petrolul

Lusia Rădulescu a fost golgheter la grupele de vârstă Under 11 și Under 13. Acum, a ajuns să se întreacă cu băieții. Joacă la grupa sub 14 ani și a marcat deja câteva goluri.Lusia Rădulescu are fotbalul în sânge. Citește mai departe...

