Peste 120 de români, repatriaţi din Orientul Apropiat

00:00

* and #8221;Ne interesează să păstrăm oamenii cei mai valoroşi în ţară and #8221;* and #8221;Cererea internă de produse şi servicii oferite de către companiile de IT este redusă and #8221;* and #8221;Reprezentăm aproximativ 8% din PIB-ul României, dar ne-am dori să ajungem cât se poate de repede la 12-14% and #8221;