Forțele terestre ucraienene au un nou comandant: Ghenadii Șapovalov a fost numit joi în funcție de către Volodimir Zelenski

Sâmbătă, 21 iunie, la ora 05:42, are loc solstițiul de vară 2025. Acest eveniment astronomic marchează începutul verii în emisfera nordică, moment în care axa Pământului este înclinată cel mai mult spre Soare. În consecință, ziua are cea mai mare durată din an, iar noaptea este cea mai scurtă.