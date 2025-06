Apelul ambasadorului R. Moldova la București pentru cei care votează la Parlamentarele din 28 septembrie 2025

11:30

Pentru rezolvarea unei probleme esențiale, respectiv siguranța în școală, a fost mărit numărul de posturi de pază acolo unde au fost probleme de-a lungul timpului, spune Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2. „Da, e o cheltuială în plus, dar siguranța copiilor este o prioritate absolută. În plus, am înființat un departament la nivelul Poliției Locale