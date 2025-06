R. Moldova. Maia Sandu, mesaj pentru Ilie Bolojan: Cooperarea strânsă cu România va continua

10:40

Programul de guvernare al noii Coaliții este unul foarte ambițios și are în vedere să îi ajute pe tineri, dar și să stimuleze natalitatea prin subvenții pentru mamele cu copii. Programul de guvernare al partidelor ce formează noua Coaliție este unul îndrăzneț și are în vedere sprijinirea celor aflați în nevoie și stimularea intrării lor […] Articolul Subvenții de 1.250 de lei pentru tineri, la primul loc de muncă, timp de un an, doar unde nu sunt locuri de muncă apare prima dată în PS News.