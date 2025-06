Şapte soldaţi israelieni au fost ucişi în Fâşia Gaza

19:00

Premierul slovac Robert Fico s-a declarat convins că orice obiectiv pe care NATO îl va aproba la summitul de la Haga nu va fi respectat and #39; and #39;până la ultimul detaliu and #39; and #39;, şi a reiterat că fiecare ţară are dreptul de a-şi stabili propriul ritm şi propria structură a cheltuielilor de apărare.