FITS 2025 - Sculpturi în pânză de Tadeusz Kantor. Expoziţia dedicată costumelor ca obiecte de artă ale regizorului polonez este deschisă la Brukenthal/ FOTO

Dr. Natalia Pătraşcu este medic primar cardiolog cu expertiză în domeniul sarcinii cu risc şi bolilor cardiovasculare la femeia gravidă. Medicul a făcut mai multe solicitări spre instituţii din sistemul de sănătate cu intenţia de a reuşi să aducă în ţară un medicament benefic în hipertensiunea indusă de sarcină şi preeclampsie: Labetanolul, folosit deja de ani buni în mai toate statele Uniunii Europene şi nu numai. Medicamentul nu există în România sub formă de comprimate, ci doar sub formă injectabilă, pe program de nevoi speciale aprobat de Ministerul Sănătăţii. Ar fi foarte bine să existe în ţară medicamentul şi sub formă de comprimate, spune Dr. Pătraşcu, cu ajutorul său medicii putând controla hipertensiunea din sarcină mai multe luni, într-o formă continuată, până la naştere, protejând astfel gravida şi fătul de complicaţii grave. Până în acest moment i-au oferit un răspuns medicului Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor. Ca primă soluţie ar trebui identificat un distribuitor de medicamente interesat să aducă tratamentul în ţară, chiar dacă acesta este unul ieftin şi nu prezintă interes comercial. În ţări precum Spania sau Franţa acest medicament costă în jur de 5 şi 8 euro.