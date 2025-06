Ministerul Sănătăţii va realiza un Sistem Informatic Integrat petru digitalizarea instituţiei / Valoarea estimată a proiectului – 30 de milioane de euro

19:40

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus despre şeful statului că este un om implicat, că nu se grăbeşte, are răbdare şi vrea să rezolve toate problemele. Cei doi s-au cunoscut în 2009-2010, când Nicuşor Dan era implicat în societatea civilă. ”E un om implicat, vrea să înţeleagă toate problemele şi nu se grăbeşte, are răbdare. … Articolul Kelemen Hunor: „Nicuşor Dan este un om implicat, vrea să înţeleagă toate problemele şi nu se grăbeşte, are răbdare” apare prima dată în Main News.