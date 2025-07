Reuters: Ofensiva Europei în domeniul AI atrage 76 de oferte pentru construirea de and #8221;gigafabrici and #8221; de inteligenţă artificială

00:00

* Edward Jones Investments: and #8221;Este posibil să apară noi episoade de volatilitate, însă considerăm că fundamentele care susţin acţiunile rămân solide and #8221;* Integrity Asset Management: and #8221;Din perspectiva evaluărilor şi a ritmului de creştere a profiturilor, contextul nu este foarte favorabil and #8221;* Invesco Asset Management: and #8221;Pieţele din afara Statelor Unite se tranzacţionează în general la multipli mai mici, iar noi credem că diferenţa faţă de SUA va continua să se reducă and #8221;