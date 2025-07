Medalii și premii pentru Corala de fete „Ciprian Porumbescu” a Colegiului „Ștefan cel ...

12:30

Am văzut cât de mult am putut din Campionatul Mondial al Cluburilor, ajuns în aceste zile în faza optimilor de finală. Am pierdut câteva din meciurile disputate la 4, ora României, dar şi unul şi jumătate din cele de seară, joia trecută, fiindcă eram în salăla concertul lui Tom Jones. Am scris ... (continuare) Autor: Doru POPOVICI Articol publicat marţi, 1 iulie 2025, în secţiunea "Fotbal pe paine".